Gerücht: Will Poulter schließt sich James Gunns DCU an

HQ

Es gibt keinen Mangel an kommenden DC-Projekten für das neue Kinouniversum, das mit der Premiere von Superman im Juli beginnt (obwohl es technisch gesehen mit Creature Commandos auf Max im Dezember 2024 begann). Jetzt wurde ein weiteres neues Projekt enthüllt, genauer gesagt ein Adam Strange Projekt.

Er ist vielleicht nicht der bekannteste DC-Held, aber er erschien bereits 1958 in Comic-Form, und wie ihr wahrscheinlich wisst, liebt es DC-Chef James Gunn, weniger bekannte Helden (und Bösewichte) zu verwenden, um ein bisschen mehr Freiheit bei der Interpretation zu haben. Offenbar sind die Ambitionen aber groß, denn nun berichtet das Gunnverse via Instagram, dass Star Will Poulter für die Hauptrolle des Titelhelden in Betracht gezogen wird.

Poulter ist kein Unbekannter in Sachen Superkräfte, da er doch Adam Warlock in Guardians of the Galaxy Vol. 3 spielte, das ebenfalls von Gunn erschaffen wurde (der angeblich auch stark in das Projekt Adam Strange involviert war). Berichten zufolge ist die Idee, dass der Charakter zuerst in einem anderen DC-Projekt einen Gastauftritt hat und dann eine eigene TV-Serie bekommt.

Wenn das Casting tatsächlich begonnen hat, deutet dies darauf hin, dass das Projekt einen langen Weg zurückgelegt hat, was die Chancen erhöht, dass es Wirklichkeit wird.