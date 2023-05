Gerücht: Will Ferrell könnte Madden in neuem Film über seine Football-Spiele spielen

Will Ferrell ist ein vielbeschäftigter Schauspieler, der jedes Jahr mehrere Projekte zu machen scheint und in vielen Klassikern wie Elf, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy und natürlich Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga . Sein nächster Film könnte jedoch etwas anderes sein, als wir es gewohnt sind, ihn zu sehen.

Laut dem offiziellen Twitter-Account von The Game Awards befindet sich Ferrell derzeit "in Gesprächen, um die Rolle des Trainers John Madden in einem Film über die Geburt seines ikonischen Football-Franchise zu spielen". Heute ist Madden vor allem für die Football-Spiele bekannt, aber er wurde eigentlich als Spieler in die NFL gedraftet, wurde aber als NFL-Trainer und später als Sportkommentator richtig berühmt. Madden ist vor zwei Jahren verstorben, aber sein Vermächtnis lebt weiter und es scheint, als würden wir mit dem kommenden Film mehr über ihn und seine Spiele erfahren.

Was denkst du über die Wahl von Will Ferrell als den Mann, der John Madden spielen soll?