Gerücht: Wii-Spiele kommen auf die Switch Online

Kürzlich wurde enthüllt, dass es eine Support-Seite für ein Wii-Remote-Zubehör für die Switch 2 gibt, das, wie du weißt, nicht existiert und noch nicht einmal angekündigt wurde. Wir wissen nicht, ob das ein Fehler oder ein tatsächliches Leck war, aber es ist denkbar, dass Nintendo nach Virtual Boy die Wii-Bibliothek für das Switch Online-Abo veröffentlichen möchte, zumal es bereits Gamecube gibt, das im Grunde dieselbe Hardware ist.

Erinnerst du dich an diese?

Da Controller für die Switch-Konsolen veröffentlicht wurden, sobald sie zu Switch Online hinzugefügt wurden, wäre es überhaupt nicht überraschend, wenn es auch für die sogenannten Wii-Motes eine Lösung gäbe. Jetzt schließt sich ein ziemlich bekannter Insider dem Chor an, nämlich Nick "Shpeshal Nick" Baker. Er schreibt, dass die Wii-Fernbedienung für die Switch 2 unterwegs ist und keine Sensorleiste benötigt, und er glaubt außerdem, dass der Nintendo DS ebenfalls für die Switch Online erscheint, komplett mit einem zusätzlichen Bildschirm.

Als ob das nicht genug wäre, soll Sega seine Präsenz auf dem Dienst ausbauen, wo wir derzeit Mega Drive finden. Offenbar wird das Mega CD-Zubehör hinzugefügt, das Klassiker wie Cobra Command, Batman Returns, Shining Force CD, Final Fight CD und Sonic CD ermöglicht.

Mega Drive, Mega CD und 32X.

Bevor du dir den Rücken verletzt und versehentlich das feine Porzellan umtrittst, um vor Freude einen Radschlag zu machen, ist das alles andere als bestätigt und nur ein Gerücht. Die Support-Seite ist geheimnisvoll, aber Fehler passieren, und obwohl Baker schon einmal Recht hatte, wurde er auch mehrfach eines Besseren belehrt. Das gesagt... Hoffen wir, dass das wahr ist.

Welches Wii-Spiel würdest du zuerst spielen wollen, wenn es tatsächlich zur Switch Online hinzugefügt würde?