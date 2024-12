Gerücht: Weitere Spiele der Indiana Jones sind auf dem Weg

HQ

Nach dem Erfolg von Indiana Jones and the Great Circle scheint es, als würde der legendäre Abenteurer seine Peitsche noch nicht an den Nagel hängen. Insider-Berichten zufolge befinden sich höchstwahrscheinlich mehrere neue Indy-Spiele in der Entwicklung, obwohl Details unter Verschluss bleiben.

Die Begeisterung begann, als Brancheninsider Daniel Richtman in einem Beitrag auf X ankündigte, dass weitere Indy-Spiele auf dem Weg seien. Dies wurde schnell von Jez Corden von Windows Central bestätigt, der mit einem "It's true" -GIF antwortete, was die Spekulationen weiter anheizte. Obwohl unklar bleibt, welches Studio hinter diesen potenziellen Titeln steckt, fragen sich nach dem Erfolg von The Great Circle viele, ob Machine Games zurückkehren wird, um das Franchise fortzusetzen.

Indiana Jones and the Great Circle wurde für seine cleveren Rätsel und Troy Bakers herausragende Leistung als Indy gelobt, trotz einiger plattformspezifischer technischer Probleme. Die frische Herangehensweise des Spiels an den Charakter hat die Neugier darauf geweckt, wie zukünftige Titel das Franchise erweitern könnten. Da diese gemunkelten Projekte wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen stecken, müssen die Fans möglicherweise auf offizielle Details warten.

Welche Art von Indiana Jones-Spiel würdest du gerne als nächstes sehen?