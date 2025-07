Gerücht: Weitere Donkey Kong-Charaktere kommen zu Mario Kart World

HQ

Dass Nintendo irgendwann Mario Kart World mit neuen Inhalten aktualisieren wird, ist eine Selbstverständlichkeit, wobei neue Treiber ein offensichtlicher Teil davon sind. Jetzt hat ein Reddit-Nutzer eine interessante Beobachtung gemacht, die möglicherweise etwas über das Geschehen verrät (leichte Spoilerwarnung ausgegeben).

Die betreffende Person hat Donkey Kong Bananza fertiggestellt und merkt an, dass die Synchronsprecher von King K. Rool und Void Kong auch in der Besetzung von Mario Kart World sind. Welche Charaktere sie möglicherweise in Marios neuestem Kart-Abenteuer spielen, ist zwar nicht bekannt, aber es ist keiner der bekanntesten. Die Chancen stehen daher gut, dass es sich einfach um DLC-Charaktere handelt, die auf dem Weg zum Spiel sind.

Angesichts der Tatsache, dass Donkey Kong bereits in Mario Kart World ist und Donkey Kong Bananza gerade erst veröffentlicht wurde, scheint es nicht unwahrscheinlich, dass in nicht allzu ferner Zukunft auch weitere Charaktere aus dem neuesten Abenteuer des Affen ihren Platz hinter dem Steuer einnehmen werden.

Was halten Sie selbst von dieser Theorie?