Gerücht: Weitere Anzeichen deuten darauf hin, dass Microsoft einen Xbox-Handheld herstellt

In den letzten Monaten gab es viele Gerüchte, dass Microsoft an einem Xbox-Handheld arbeitet. Sogar die Leiter des Xbox-Teams deuten dies anscheinend an, da der große Boss Phil Spencer kürzlich mit Artikeln über eine tragbare Xbox auf Like-Tour auf X ging und die Xbox-Präsidentin Sarah Bond letzten Monat enthüllte, dass sie "einige aufregende Dinge in Hardware herausbringen, die wir diesen Feiertag teilen werden".

Nun hat der sonst so zuverlässige Windows-Central-Redakteur Jez Corden noch mehr Öl ins Feuer gegossen und sagt im Podcast Xbox Two, "dass sie gerade Handheld-Prototypen haben". In dem Podcast fügt Corden auch hinzu, dass es sich um neue Produkte und nicht um ältere Dinge handelt und dass es sich "nicht um einen Cloud-Handheld handelt, sondern um einen vollständig nativen Xbox-Handheld".

Obwohl es sich immer noch nur um ein Gerücht handelt, gibt es immer mehr Rauch, der darauf hindeutet, dass es tatsächlich irgendwo brennt. In Anbetracht des jüngsten Erfolgs von sehr leistungsstarken PC-basierten Handhelds wie Steam Deck, MSI Claw, Asus ROG Ally und Lenovo Legion Go scheint es wirklich nicht allzu weit hergeholt, dass der Windows- und Xbox-Besitzer ein eigenes Gerät entwickeln möchte, das den Game Pass vollständig unterstützt.

Was denkst du, und wie sehr wärst du an einer tragbaren Xbox interessiert?