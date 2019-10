Gerücht: WB Montreals Batman-Spiel könnte Batman: Arkham Legacy heißen

Wir wissen, dass Warner Bros. Montreal an einem Batman-Spiel arbeiten und als vor kurze ein paar Lebenszeichen entsandt wurden, hielten einige Fans bereits den Atem an. Die Enthüllung blieb leider aus, deshalb wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nichts über das nächste Game. Der bekannte Insider Sabi, der über die Jahre Dutzende korrekter Aussagen traf, hat sich kürzlich mit Gerüchten zu diesem Spiel beschäftigt und einen Namen fallen gelassen: Batman: Arkham Legacy. Damit noch nicht genug, offenbar scheint es mehrere spielbare Charaktere zu geben, quasi eine "spielbare Familie". Diese Infos sind natürlich nicht bestätigt, deshalb müssen wir auf eine offizielle Enthüllung warten, um mehr Details zu erfahren. Es scheint jedoch so, als hebe sich der Vorhang langsam.