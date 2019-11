Gerücht: Warner Bros versucht seit 2013 ein Superman-Spiel zu machen

Die Batman-Arkham-Serie war ein Riesenerfolg für Warner Bros., einen, den sie natürlich wiederholen möchten. Doch hochgelobte und gefeierte Spiele auf Basis von DC-Comichelden und -Schurken zu erstellen, ist nicht so einfach. Laut dem Autor und Industrie-Insider James Sigfield versucht Warner Bros Interactive bereits seit 2013, ein Spiel zu entwickeln, das auf Superman basiert.

Sigfield zufolge hat der Publisher Anträge und Konzepte von verschiedenen Instruktoren und Produzenten erhalten. In diesem Zuge sollen bereits zwei wichtige Prototypen entwickelt worden sein, die jedoch beide wieder verworfen wurden, so der Insider. Spider-Man auf der Playstation 4 zitiert der Autor als mögliche Inspirationsquelle, gleichzeitig sei Warners Vorhaben linearer, um das breite Spektrum der Superman-Fähigkeiten besser inszenieren zu können. Ob dieses Vorhaben eines Tages in die Tat umgesetzt wird, weiß aber auch er nicht. Wünscht ihr euch ein Spiel mit Superman?

