Gerücht: Von Software arbeitet an neuem PlayStation 5-exklusivem Spiel

HQ

In den Online-Foren wird derzeit viel über FromSoftware geredet, denn eine Verfilmung, die auf Bloodborne basiert, soll bei Sony in Arbeit sein. Aber laut einem bekannten Insider ist das nicht die einzige Sache, die mit From zu tun hat, denn Gerüchten zufolge befindet sich ein PS5-exklusives Spiel des Souls-Entwicklers in der Entwicklung. Die Informationen sind natürlich sehr spärlich, aber es sollte ein komplett neuer Titel sein und nicht etwas, das mit einer früheren IP oder einem Remake verbunden ist.

Wenn das Gerücht wahr ist, auf was für ein Spiel hoffen Sie?

Danke, ResetEra.