Gerücht: Video datiert Persona 5 Strikers in Europa auf Ende Februar

You're watching Werben

Heute Morgen scheint Atlus ein kleines Missgeschick unterlaufen zu sein, denn im Internet ist plötzlich ein Trailer mit einem westlichen Termin des Musou-Ablegers Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers aufgetaucht. Das besagte Video wurde schnell wieder entfernt, allerdings hilft das natürlich nur bedingt. Am 23. Februar 2021 soll das Game, das hierzulande kurz Persona 5 Strikers heißt, demnach auf PS4, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen. Bestätigt wurden diese Informationen nicht, doch dieser Termin deckt sich mit dem, was einige Online-Händler kürzlich gelistet haben.

You're watching Werben

Quelle: Wario64.