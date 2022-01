Gerücht: Verzögert sich Stalker 2: Heart of Chernobyl bis zum Herbst?

HQ

Update, 12. Januar 2022, 16:18 Uhr:

Die Entwickler haben das Open-World-Actionspiel vor ein paar Minuten offiziell verschoben. Der 8. Dezember 2022 gilt ab sofort als voraussichtlicher Starttermin.

Originale Meldung:

Stalker 2: Heart of Chernobyl sollte ursprünglich schon 2021 erscheinen, doch aufgrund verschiedener Umstände verzögerte sich das Projekt. Aktuell gehen wir davon aus, dass das Game am 28. April veröffentlicht wird, allerdings glauben längst nicht alle daran, dass GSC Game World dieses Datum tatsächlich einhält. Der ukrainischer Leaker OLDboi scheint einen direkten Draht zu den Entwicklern zu haben und er nutzt diese Verbindung, um uns in einem Video zu erklären, dass es eine weitere Verzögerung geben wird. Laut OLDboi wird Stalker 2: Heart of Chernobyl frühestens im Herbst erscheinen, voraussichtlich im Zeitraum August bis Oktober. Der Nutzer verrät uns keine weiteren Einzelheiten und deshalb müssen wir mit den Informationen vorsichtig umgehen, bis sich GSC Game World offiziell zu Wort meldet.

Wir greifen das Gerücht deshalb auf, weil es mehrere Auffälligkeiten gibt. Zum einen konnte die breite Presse das Projekt unseren Informationen zufolge noch nicht selbst in Augenschein nehmen, was für ein Projekt dieser Größe zu diesem Zeitpunkt im Entwicklungszyklus ungewöhnlich ist. Darüber hinaus gab es im letzten Jahr nur wenige neue Informationen zu Stalker 2: Heart of Chernobyl. Zwar haben sich die Entwickler kurz vor Weihnachten mit einer NFT-Initiative die Finger verbrannt, doch abgesehen von allgemeinen Informationen zum Spiel ist im Grunde nach wie vor wenig über den Titel bekannt. Das kann ebenfalls darauf hindeuten, dass das Spiel noch nicht für die Veröffentlichung bereit ist. Ob sich diese Vermutung verhärten wird, erfahren wir spätestens in drei Monaten.

Quelle: Neogaf.