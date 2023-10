Gerücht: Venoms Identität in Marvel's Spider-Man 2 bestätigt

HQ

Marvel's Spider-Man 2 ist nur noch knapp zwei Wochen entfernt, und während wir alle auf die Veröffentlichung von Miles und Peters nächstem Abenteuer warten, gibt es noch eine wichtige Frage zu beantworten: Wer ist Venom?

Es ist nicht Eddie Brock, so viel wissen wir, und ein neuer Trailer scheint darauf hinzudeuten, dass es sich auch nicht um Harry Osborne handelt. Einige Fans glauben also, dass es sich tatsächlich um Peter Parker selbst handeln könnte. Wir wissen, dass Peter während des Spiels den Symbiontenanzug in die Hände bekommt, aber könnte er ihn so weit überwältigen, dass er zu Venom wird?

Nun, wenn man Reddit glauben darf, ja. Dies ist keineswegs eine Bestätigung, aber wir würden es Sony nicht zumuten, dies als gut gehütetes Geheimnis zu bewahren. Mehrere Trailer und Bilder zeigen Venom sowohl gegen Peter als auch gegen Miles, aber das könnte nur die Wahrheit verschleiern.

Wenn Peter Venom ist, nimmt dies irgendwie den Slogan "Be Greater Together" weg, den Sony mit Marvel's Spider-Man 2 vorantreibt, da es stattdessen eine große Kluft unter den Spider-Men zeigen würde, aber wir könnten nicht sagen, dass es keine gute Wendung wäre. Vielleicht ist Venom ein Teil von Peter und nicht Mr. Parker selbst. Wer weiß?

Was halten Sie von dieser Theorie?