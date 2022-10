Gerücht: Valve markiert neues Spiel-Franchise namens Neon Prime

HQ

Lange Zeit sah es so aus, als hätte Valve aufgehört, Spiele zu entwickeln und sich nur auf das Steam-Geschäft konzentriert. Aber in den letzten Jahren, hauptsächlich nachdem der Epic Games Store begonnen hatte, all diese Exklusivitäten zu bekommen, hat Valve mehrmals gesagt, dass sie wieder anfangen würden, Spiele zu machen.

Wir bekamen ein Paradebeispiel dafür, als wir vor zwei Jahren Half-Life: Alyx bekamen und endlich die Geschichte fortsetzen konnten. Jetzt hat ein Twitter-Nutzer mit Adleraugen bemerkt, dass Valve in den USA etwas namens Neon Prime markenrechtlich geschützt hat. Und diese Marke "soll die Kategorien Computerspielsoftware, elektronische Spielsoftware, Videospielsoftware, Computerspielprogramme, die über das Internet heruntergeladen werden können, abdecken".

Half-Life: Alyx wurde im November 2019 angekündigt und nur vier Monate später veröffentlicht. Auch dieses Mal könnten wir uns etwas Ähnliches vorstellen. Eine vernünftige Vermutung ist, dass es während der Game Awards im Dezember enthüllt werden könnte.