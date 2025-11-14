Gerücht: Valve hat noch eine weitere große Ankündigung für uns auf Lager

HQ

Diese Woche hat Valve die gesamte Gaming-Welt mit der Ankündigung der Steam Machine verzaubert, einer hochleistungsfähigen kleinformatigen PC-Konsole, die Anfang 2026 erscheinen soll. Obwohl schon einige Tage zuvor Gerüchte in Umlauf gekommen waren, kam die Ankündigung wie ein Blitz aus heiterem Himmel und war eine große Überraschung.

Aber es scheint, dass sie noch nicht so weit sind. Mike Straw, leitender Redakteur bei der äußerst zuverlässigen Website Insider Gaming, hat nun geschrieben, dass Valve noch mehr in der Pipeline hat. Und nicht nur das, es scheint, dass wir nicht lange warten müssen, um herauszufinden, was es ist.

Die Spekulationen drehen sich natürlich um Half-Life 3, das im vergangenen Jahr Gegenstand zahlreicher Gerüchte war und zweifellos ein Titel wäre, der den Verkauf von Steam Machines erleichtern würde. Da wir uns schon unzählige Male von solchen Gerüchten täuschen ließen, empfehlen wir, Ihre Erwartungen im Zaum zu halten, aber es soll eine "große Ankündigung" werden, so dass es zumindest kein unbedeutender Antiklimax sein wird.

Wenn man bedenkt, dass in etwas mehr als einem Monat die Game Awards stattfinden, ist es denkbar, dass Valve dort auftaucht, um etwas zu präsentieren - aber das ist natürlich nur Spekulation unsererseits.