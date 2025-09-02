Gerücht: Valve entwickelt Team Fortress 3

Seit Jahrzehnten ist Valve eines der einflussreichsten Unternehmen in der Gaming-Branche, doch das Studio hat immer ein fast legendäres Maß an Geheimhaltung bei seinen Projekten gewahrt. Die Gerüchte über Half-Life 3 wollen nicht verschwinden, und das Gerede über den MOBA-Titel Deadlock verbreitet sich weiter. Aber jetzt hat ein drittes Gerücht begonnen, an Dynamik zu gewinnen: Team Fortress 3.

Der bekannte Valve-Insider Tyler McVicker behauptet, er sei voll und ganz zuversichtlich, dass eine Fortsetzung des beliebten teambasierten Shooters tatsächlich in Produktion ist. Dataminer haben sich erneut in die Source-2-Engine gegraben und Spuren entdeckt, die auf ein Projekt mit dem Codenamen "TF" hinweisen, zusammen mit mehreren neuen Ergänzungen der Engine. Darunter befindet sich ein aktualisiertes Abziehbildsystem, das so konzipiert werden könnte, dass es bei der Portierung von Assets hilft.

Wie immer ist dies mit einem kräftigen Körnchen Salz zu genießen. McVicker ist zwar einer der vertrauenswürdigsten Namen, wenn es um Valve-Leaks geht, aber das bedeutet nicht, dass er immer Recht hat. Und selbst wenn die Gerüchte wahr sind, ist Team Fortress 3 wahrscheinlich noch Jahre entfernt. Trotzdem – man kann immer hoffen.

Möchten Sie Team Fortress 3 sehen?