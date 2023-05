Gerücht: Ubisoft peilt einen Start seines Star Wars-Spiels Anfang 2024 an

HQ

Gestern berichteten wir, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic, das wir vor ein paar Jahren angeteasert hatten, jemals sehen werden. Wenn Sie jedoch immer noch auf der Suche nach einem neuen Titel sind, der in einer weit, weit entfernten Galaxie spielt, könnte Ubisoft Massive bald für Sie da sein.

Laut Ethan Gach von Kotaku will der Entwickler sein unangekündigtes Star Wars-Spiel vor April 2024 veröffentlichen. Derzeit wird angenommen, dass Ubisoft auch Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, Skull and Bones, The Crew Motorfest und XDefiant im selben Zeitraum veröffentlicht, was es zu einem arbeitsreichen Jahr für das Unternehmen macht.

Es wäre zwar aufregend, das Spiel so bald erscheinen zu sehen, aber angesichts der Verzögerungen bei Skull and Bones, die wir im Laufe der Jahre gesehen haben, wären wir nicht überrascht, wenn das Spiel um etwa ein Jahr verschoben würde. Ubisoft Forward ist jedoch für den 12. Juni dieses Jahres angesetzt, also werden wir dann wahrscheinlich mehr sehen.