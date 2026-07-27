Gerücht: Ubisoft hat Far Cry Maverick eingestellt und mit der Entwicklung des "wirklich ambitionierten" Kodiak begonnen

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Es sind fünf Jahre vergangen, seit Ubisoft ein neues Far Cry-Spiel veröffentlicht hat, eine Serie, die früher alle zwei Jahre einen neuen Teil bekam. Mit anderen Worten, es scheint eine jener Spieleserien geworden zu sein, die höchstens einen neuen Titel pro Konsolengeneration bekommen und bei denen man vermuten könnte, dass enorme Summen für Live-Service-Prototypen ausgegeben wurden.

Insider Gaming berichtet nun, dass das Far Cry-Spiel unter dem Codenamen Maverick (über das wir bereits berichtet haben), das als Extraction-Shooter bezeichnet wurde, eingestellt wurde, während ein anderes Projekt an seiner Stelle gestartet wurde. Dieses neue Spiel trägt den Codenamen Kodiak und wird als Open-World-Erlebnis beschrieben, bei dem "Spielerinteraktionen und spielergetriebene Geschichten im Mittelpunkt stehen."

Es baut auf den Grundlagen des gestrichenen Maverick auf, obwohl das Konzept eines Extraktions-Shooters verworfen wurde. Da die Entwicklung im Grunde von vorne beginnt, werden wir wahrscheinlich erst in mehreren Jahren etwas sehen, aber es könnte sich lohnen zu warten, da es offenbar "wirklich ehrgeizig" ist.

Darüber hinaus arbeitet Ubisoft am nächsten Hauptspiel der Reihe mit dem Titel Blackbird. Die Entwicklung dieses Titels schreitet voran, und hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis wir echte Lebenszeichen sehen.