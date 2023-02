Gerücht: Ubisoft geht 'all-in' auf Assassin's Creed

HQ

Im vergangenen September enthüllte Ubisoft die Zukunft von Assassin's Creed, das eine Reihe neuer Titel wie Assassin's Creed: Codename Red enthielt, das die Serie schließlich ins feudale Japan brachte, Assassin's Creed: Codename Jade, das ein mobiler Titel sein wird, und Assassin's Creed: Codename Hexe, das sich auf Hexenprozesse im Europa des 16. Jahrhunderts konzentrieren wird.

Neben diesen Spielen sind ein paar andere Titel in Arbeit, aber laut Insider Gaming ist das vielleicht nicht alles, was Ubisoft für Assassin's Creed geplant hat. Es könnte bis zu vier weitere Assassin's Creed-Spiele geben, die sich angeblich in der Konzept- und Prototypenphase befinden.

Wir haben weder Namen für diese Spiele, noch haben wir viele Details zu ihnen. Da AAA-Titel heutzutage mehr als 5-6 Jahre dauern, sollten wir für einige Zeit keine weiteren Neuigkeiten zu diesen Spielen erwarten.

Es ist interessant zu sehen, wie Ubisoft bei Assassin's Creed All-In geht, aber es ist nicht gerade unerwartet. Zuvor wurde berichtet, dass Ubisoft einige Projekte absagt, um sich besser auf seine größeren Franchises zu konzentrieren. Da nur wenige andere Ubisoft-IPs auch nur annähernd an die Verkaufszahlen von Assassin's Creed herankommen, ist es keine Überraschung, dass so viele Spiele innerhalb der Serie in Arbeit sind.

Auf welches Assassin's Creed-Spiel freust du dich am meisten?