Gerücht: Ubisoft entwickelt einen Animal Crossing-Anwärter

In den letzten Jahren ist vieles nicht nach Ubisoft gelaufen, da die Spiele nicht die Bewertungen erhielten, die sich das Unternehmen erhofft hatte, und oft dafür kritisiert wurden, dass sie bei der Veröffentlichung unfertig waren. Darüber hinaus gibt es Berichte über einen toxischen Arbeitsplatz und dass sie ihre Franchises melken.

Deshalb gefällt uns ein neues Insider Gaming Gerücht, das besagt, dass Ubisoft gerade dabei ist, etwas Neues zu kreieren, nämlich einen Animal Crossing Herausforderer. Das Spiel trägt den Titel Alterra (könnte ein funktionierender Name sein) und lässt uns uns um eine Insel kümmern, die mit Funko Pop-ähnlichen Kreaturen namens Matterlings gefüllt ist.

Anders als in Animal Crossing scheint Ubisoft einen größeren Maßstab anstreben zu wollen, in dem wir in der Lage sein werden, in neue Gebiete zu reisen, um Ressourcen und mehr zu finden.

Alterra soll auf einem nicht mehr existierenden Projekt basieren und befindet sich bereits seit fast zwei Jahren in der Entwicklung, also wird es vielleicht nicht mehr allzu lange dauern, bis wir mehr zu sehen bekommen - vorausgesetzt, die unbestätigten Informationen sind wahr.