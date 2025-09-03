Gerücht: Ubisoft arbeitet an einem Rayman-Remake, das nächstes Jahr Premiere feiert

HQ

Erst gestern haben wir berichtet, dass Ubisoft endlich bestätigt hat, dass ein neues Rayman-Spiel in Arbeit ist und dass Ubisoft Montpellier und Ubisoft Mailand für die Entwicklung verantwortlich sind. Damals hatten wir noch keine weiteren Informationen, aber das oft zuverlässige Insider Gaming sagt nun, dass ihre Quellen mehr wissen.

Sie schreiben, dass sie bereits gehört hätten, dass Ubisoft an einem Rayman-Remake arbeite. Es ist geplant, es Ende 2026 zu veröffentlichen, und die Entwicklung ist offenbar sehr gut verlaufen. Aber es scheint, dass es mehr Rayman als das geben könnte, denn sie schreiben auch, dass "Ubisoft das Rayman-Franchise weiter als nur ein Remake bringen will und bereits vorläufige Pläne für die Entwicklung von Rayman 4 gemacht hat" (Rayman 3: Hoodlum Havoc wurde Anfang 2003 veröffentlicht).

Ob dieses Projekt Realität wird, hängt davon ab, wie gut das oben erwähnte Remake abschneidet. Wenn Rayman 4 Realität wird, wird erwartet, dass es "bis zum Ende des Jahrzehnts" Premiere feiert, was vermutlich Versionen für PlayStation 6 und Xbox Next bedeutet.