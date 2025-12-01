Gerücht: Turok Origins erscheint 2026

HQ

Wir haben schon lange nichts mehr von dem neuen Turok-Spiel gehört, aber wir hatten das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauern sollte, bis wir es in die Hände bekommen, da wir es diesen Sommer auf der Gamescom ausprobieren konnten. Bis heute wurden die Kaufseiten auf den Hauptplattformen (Xbox, PlayStation5 und PC) jedoch noch nicht aktualisiert. Und da Saber Interactive Funkstille wahrt, halten wir Ausschau nach Hinweisen darauf, dass sich etwas bewegt.

Die folgenden Informationen sind daher mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ein LinkedIn-Profil eines Sounddesigners bei Saber hat seine Erfahrungen mit der Arbeit an dem Spiel aktualisiert und erklärt, dass es "2026 erscheint". Es scheint ein einfaches Versäumnis gewesen zu sein, und die Profilseite zeigt dieses "2026" nicht mehr (aber Insider Gaming hat vor der Änderung einen Screenshot gemacht), aber es ist gut, mehr Hinweise darauf zu haben, dass wir nächstes Jahr wieder gegen Dinosaurier kämpfen werden.

Bereit, mit einem neuen Reboot in Turok: Origins wieder ins prähistorische Geschehen einzusteigen?