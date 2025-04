Gerücht: Tragbare PlayStation 6 könnte auf dem Weg sein

HQ

Wir haben bereits Gerüchte gehört, dass Sony an einer neuen tragbaren Konsole arbeitet, und diese Behauptungen haben sich heute verstärkt, da Leaks von Neogaf behaupten, dass es sich um nichts Geringeres als die PlayStation 6 handelt. Eine Konsole, die tragbar sein soll, aber auch an einen Fernseher angeschlossen werden kann. Kurz gesagt, genau so, wie zum Beispiel Steam Deck oder Switch (und Switch 2) funktionieren.

Die Gerüchte besagen auch, dass diese angebliche PlayStation 6 nicht so leistungsstark wie die aktuelle PlayStation 5 sein wird, sondern eher auf etwas abzielt, das vielen der anderen Hybridkonsolen auf dem heutigen Markt entspricht. Sony hat noch keine Details bestätigt.

Hoffen Sie, dass die Gerüchte wahr sind und dass die nächste PlayStation eine Hybridkonsole sein wird?