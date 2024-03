Gerücht: Toys for Bob macht ein neues Spyro-Spiel

HQ

In diesem Jahr wurde viel über Toys for Bob geschrieben. Zuerst waren sie von den Entlassungen von Activision Blizzard negativ betroffen, dann wurde angenommen, dass sie geschlossen wurden, danach wurde bekannt, dass sie Activision Blizzard verlassen, um Indie-Unternehmen zu werden, und vor kurzem, dass Microsoft ihr nächstes Projekt veröffentlichen wird.

Also... Was ist ihr nächstes Spiel? Als die Trennung von Activision Blizzard bekannt gegeben wurde, schrieb das Studio, dass "unser Team sich darauf freut, neue Geschichten, neue Charaktere und neue Gameplay-Erfahrungen zu entwickeln" - was nach etwas verdammt Neuem klingt. Auf der anderen Seite sagte Matt Booty, Corporate Vice President von Microsoft Studios, während eines kürzlichen Treffens mit seinen Mitarbeitern, dass der kommende Titel des Studios "den Spielen ähneln wird, die Toys for Bob in der Vergangenheit entwickelt hat".

Und jetzt sagt der sehr bekannte Crash und Spyro Content Creator Kanadier Guy Eh in einem neuen Video, dass er weiß, was es ist, nämlich Spyro 4. Er sagt, er habe dies von mehreren Entwicklern während der Game Developers Conference gehört (und auch Gerüchte davor), und es befindet sich seit Januar 2024 in aktiver Entwicklung. Es lohnt sich auch, sich daran zu erinnern, dass Toys for Bob Spyro 4 im Januar anscheinend selbst angeteasert hat - als die Entwicklung angeblich begann.

Spyro 4 ist ein Spiel, nach dem die Fans seit vielen Jahren gefragt haben, und wenn es sich als wahr herausstellt, wird es viele glückliche Gesichter geben. Microsoft hätte sicherlich nichts gegen etwas ziemlich bekannte Familienunterhaltung für den Game Pass und in Kombination mit dem guten Ruf des Kanadiers Guy Eh denken wir, dass dies ein überdurchschnittliches Gerücht ist, das sich als wahr herausstellen könnte.