Gerücht: Tomb Raider: Legacy of Atlantis auf Februar 2027 verschoben

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis, das neue Spiel von Crystal Dynamics und Amazon Game Studios, könnte sein Veröffentlichungstermin verschoben haben. Als es erstmals bei den Game Awards vorgestellt wurde, hatte das Spiel ein Veröffentlichungsfenster von 2026. Jetzt sieht es jedoch so aus, als könnte es die zweite Jahreshälfte vermeiden und Anfang 2027 erscheinen.

Das stammt von der Society of Raiders-Seite in den sozialen Medien (über GamingBolt). Normalerweise bekommen zufällige Behauptungen in sozialen Medien selten mehr als einen zweiten Blick, aber da die Society of Raiders die Existenz des neuen Tomb Raiders vor seiner offiziellen Enthüllung durchsickern ließ, könnte es sich lohnen, es sich anzusehen. Außerdem deutet das Fehlen von Tomb Raider: Legacy of Atlantis Nachrichten auf das Ende der ersten Hälfte 2026 in den nächsten Monaten darauf hin, dass es entweder Anfang 2027 oder sehr spät in diesem Jahr veröffentlicht werden wird.

Angesichts der Tatsache, dass Ende 2026 selbst ohne das Monster GTA VI schon bei Spielveröffentlichungen ziemlich voll aussieht, können wir Crystal Dynamics nicht verübeln, wenn sie Laras Rückkehr etwas verzögern wollen. Auch mit der kommenden Amazon Prime Video-Serie könnte das aus Marketingsicht etwas Sinn ergeben. Markensynergie und all das.