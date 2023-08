Gerücht: Tom Holland und Chris Pratt gelten als Jak und Daxter

HQ

Wenn wir einem Gerücht Glauben schenken dürfen, das jetzt im Umlauf ist und das vom bewährten Filminsider und Leaker MyTimeToShineHello ins Leben gerufen wurde, sind Tom Holland und Chris Pratt als Synchronsprecher für die Verfilmung von Naughty Dogs geliebtem Duo Jak und Daxter im Gespräch.

Holland wird als Jak angesehen, während Pratt die Stimme von Daxter singt. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat letzterer tatsächlich gute Erfahrungen mit dem Spielen von Videospielhelden, da er Anfang dieses Jahres auch Mario in The Super Mario Bros. Movie geäußert hat. Wir hörten zum ersten Mal davon, dass Jak und sein pelziger, großspuriger Freund Daxter im Jahr 2022 verfilmt werden, als Regisseur Ruben Fleischer das Projekt ankündigte. Fleischer ist kein Neuling, wenn es darum geht, Videospiele in Filme zu verwandeln, denn er hat auch Naughty Dogs wunderbares Abenteuer-Franchise Uncharted auf die Leinwand gebracht - mit keinem Geringeren als Tom Holland als Nathan Drake (Holland und Pratt haben auch schon in Avengers: Endgame zusammengespielt).

Was hältst du von Holland und Pratt als Jak und Daxter?