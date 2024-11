Gerücht: Tom Cruise will eine Fortsetzung von Days of Thunder machen

HQ

Nach dem monströsen Erfolg von Top Gun: Maverick ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass Tom Cruise und Paramount weitere Fortsetzungen in Betracht ziehen. Und wenn die Gerüchte wahr sind, könnte es der NASCAR-Film Days of Thunder sein, der mit einer modernen Fortsetzung geehrt werden könnte. Dies geht aus einem Bericht von The Hollywood Reporter hervor, der von einem Brancheninsider gehört wurde, der angeblich sagte:

"Er spricht mit Paramount über Top Gun und Days of Thunder. Es wird das sein, was zuerst in Bezug auf ein Drehbuch zusammenkommt. Es kommt auf die Idee und letztlich auf das Drehbuch an... Ich glaube nicht, dass es eine schlechte Idee ist. Du hättest vielleicht gesagt, dass es eine schreckliche Idee war, Top Gun noch einmal zu besuchen. Ich würde das nicht abtun."

Und ganz ehrlich, warum nicht? Wenn Cruise und Paramount die gleiche Art von Magie erschaffen können, die sie mit Maverick erschaffen haben, dann legen wir los, oder? Was denkst du? Können Sie sich eine moderne Fortsetzung von Days of Thunder vorstellen?