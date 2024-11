Gerücht: Tom Cruise will, dass Glen Powell das Mission: Impossible-Franchise übernimmt

HQ

Mission: Impossible - The Final Reckoning, ein Film, den wir im Mai 2025 in den Kinos sehen können, sieht wirklich wie ein abschließender Punkt für Tom Cruise und viele der ursprünglichen Gangs in der Impossible Mission Force aus. Es gibt noch keine Bestätigung, dass Cruise es als Ethan Hunt an den Nagel hängt, aber ein neues Gerücht ist im Umlauf, das darauf hindeutet, dass die Action-Legende ein Auge auf einen jüngeren und sehr beliebten Star geworfen hat, um die Zügel des Franchise zu übernehmen.

The InSneider hat einen Bericht veröffentlicht, in dem er behauptet, dass Cruise ein Auge auf den Twisters -Star Glen Powell als die Person hat, die die Mission: Impossible -Serie in die Zukunft führen soll. Im Gegensatz zu vielen Gerüchten, bei denen wir wochenlang, monatelang, manchmal sogar länger nichts Substanzielles hören, um zu streiten und die Dinge in Ordnung zu bringen, entschied sich Pat McAfee, Powell während seiner Sendung anzurufen, um von ihm selbst zu hören, woraufhinTop Gun: Maverick der Schauspieler hinzufügte:

"Meine Mutter würde mir das nie erlauben. Das ist eine Todesfalle."

Zugegeben, viele würden auch sagen, dass Top Gun: Maverick auch eine Art Todesfalle ist, also gibt sich Powell hier vielleicht vorerst zurückhaltend. Da Cruise und Powell eine gemeinsame Geschichte haben, scheint es in vielerlei Hinsicht eine natürliche Entwicklung zu sein, aber glaubst du, dassAnyone But You der Star der richtige Mann für die Mission ist, sollte er sich dafür entscheiden, sie anzunehmen?