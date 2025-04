Gerücht: Titanfall 3 ist nicht tot und könnte noch in diesem Jahr angekündigt werden

HQ

Hin und her gehen wir mit Titanfall 3 Gerüchten. In der einen Minute ist es aus der Konserve, da Respawn Entlassungen erleidet, und in der nächsten haben wir Leaker, die uns sagen, dass an dem Spiel noch gearbeitet wird, mit einer möglichen Enthüllung in diesem Jahr.

Wie von Wccftech entdeckt, sagten die Apex Legends-Leaker Osvaldatore und Yorotsuki beide, dass Titanfall 3 nicht tot ist und die Spieler die Hoffnung nicht aufgeben sollten. Yorotsuki ging sogar so weit zu sagen, dass eine Enthüllung für später in diesem Jahr geplant ist und dass sie bei den Game Awards 2025 auftauchen könnte.

Obwohl die Fans seit fast einem Jahrzehnt kein neues Titanfall mehr haben, gibt es immer noch diejenigen, die wieder in futuristischen Städten herumspringen, einen Mech anfordern und andere Spieler sowie Bots vernichten wollen. Aber gibt es im Zeitalter des Live-Service, in dem so viele hochkarätige Multiplayer-Spiele die Zeit der Leute in Anspruch nehmen, noch Platz für ein drittes Titanfall?