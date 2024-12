Gerücht: The Witcher 4 wird möglicherweise nicht für Xbox Series S veröffentlicht

HQ

Während der Game Awards bekamen wir einen ersten Blick auf das kommende, mit Spannung erwartete nächste Kapitel der The Witcher-Saga von CD Project Red. Ein technisch beeindruckendes Showcase, das das Potenzial der Unreal Engine 5 und die bahnbrechende visuelle Pracht, die die Grafik-Engine ermöglicht, deutlich demonstrierte.

Doch wird es wirklich möglich sein, ein solches visuelles Spektakel auf aktuellen Konsolen zu bieten? Ja, natürlich mit einigen Kompromissen, aber was ein größeres Fragezeichen ist, ist der kleine Bruder der Xbox Series X, die Series S. Eine Konsole, die den Entwicklern in der Vergangenheit einige Probleme bereitet hat und vermied es in einem Interview mit Eurogamer CDPR zu kommentieren, ob die Series S ihre ehrgeizigen Ziele erreichen wird.

The Witcher 4 Director Sebastian Kalemba gab auf die Frage, ob das Spiel in der Series S veröffentlicht wird, folgenden Kommentar ab.

Ich kann Ihnen dazu im Moment keine genaueren Angaben machen

Was denkst du, sollte das Team die Series S komplett über Bord werfen und sich auf die leistungsstärkeren Konsolen konzentrieren?