Gerücht: The Super Mario Galaxy Movie Trailer wird vor Wicked: For Good gezeigt

Nintendo und Illumination haben nicht viele offizielle Informationen über die Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie, The Super Mario Galaxy Movie, geteilt, da wir den Film erst im September zum ersten Mal wirklich kennenlernen und mehr über ihn erfahren haben. Aber da die Premiere nur noch fünf Monate entfernt ist und für den 3. April 2026 geplant ist, sieht es so aus, als würden wir bald mehr über das Projekt zu sehen bekommen.

Insider MyTimeToShineHello hat in den sozialen Medien berichtet, dass der Trailer von The Super Mario Galaxy Movie vor Wicked: For Good gezeigt wird. Sie fügen hinzu, dass dies bedeutet, dass wir damit rechnen sollten, dass der Trailer vor dem 21. November online erscheinen wird, was bedeutet, dass es wahrscheinlich nur noch ein paar Wochen dauern wird.

Sie fügen hinzu, dass der Trailer auch vor Zootropolis 2 später im November gezeigt werden könnte, aber dass sein Kinodebüt vor Wicked: For Good sein wird, wenn er am 21. November startet.

