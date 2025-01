Gerücht: The Punisher kehrt mit neuer Disney+-Serie zurück

HQ

Gerüchten zufolge steht Jon Bernthals Frank Castle, alias The Punisher, vor einem großen Comeback. Nach seinem bevorstehenden Auftritt in Daredevil: Born Again gibt es Gerüchte, dass eine neue Staffel von The Punisher auf dem Weg zu Disney+ sein könnte. Laut The Beyond Reporter wird erwartet, dass die neue Serie dort weitermacht, wo die Netflix-Serie aufgehört hat, und die intensive Reise von Frank Castle fortsetzt. Wie immer bei Gerüchten ist es am besten, dies mit einer Prise Salz zu nehmen.

Möchten Sie mehr von Frank Castle sehen?