Gerücht: The Legend of Zelda: The Wind Waker HD könnte die nächste Überraschung für Nintendo Switch sein

In den letzten Monaten hat Nintendo seine Veröffentlichungsstrategie darauf konzentriert, Titel anzubieten, die sich hauptsächlich darauf konzentrieren, ältere Elemente oder Designs mit mehr oder weniger grafischer Erneuerung zurückzubringen. Die Remakes von Paper Mario, der neue Teil von Super Mario Party, das neue Mario & Luigi und Zelda: Echoes of Wisdom... Alle nennenswerten Spiele, wie erwartet, und mit Xenoblade Chronicles X und Donkey Kong Country Returns, die für Anfang 2025 geplant sind, scheint es, dass fast alles, was für Nintendo relevant ist, bereits im Kalender steht, oder?

Nun, jetzt sieht es so aus, als ob es noch eine Überraschung gibt, und zwar keine kleine. Videoigr, ein russischer Einzelhändler, hat The Legend of Zelda: The Wind Waker HD für Nintendo Switch in seinen Katalog aufgenommen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Alarmglocken läuten, auf die wir alle seit Jahren warten, aber jetzt ist es besonders stark, weil es sich um denselben Shop handelt, der die Ankündigung von GTA VI im Voraus durchgesickert hat und auch die Switch-Versionen von Metro: Redux und Darksiders 3 vor allen anderen vorgestellt hat.

Der Anmeldepost deutet auf eine Veröffentlichung vor Ende des Jahres hin, also wird Nintendo vielleicht irgendwann in dieser Woche eine weitere Überraschung zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr MEZ bereithalten. Wir bei Gamereactor haben uns immer vorgestellt, dass The Wind Waker HD früher oder später auf Nintendos aktueller Konsole erscheinen würde, aber wir hatten gehofft, dass dies auch bei dem anderen großen Zelda der Fall sein würde: The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Seien wir vorsichtig, aber wir können nicht anders, als ein wenig gespannt zu sein, was das perfekte Weihnachtsgeschenk für Nintendo Switch sein könnte.

Danke, Famiboards.