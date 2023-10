Gerücht: The Last of Us: Part II: Part II wird für PS5 remastert

HQ

Wir haben schon seit einiger Zeit Gerüchte gehört, dass The Last of Us: Part II in einer neuen Remastered-Version für PS5 erscheinen wird. Aber es gibt noch eine weitere Information, die darauf hindeutet, dass der Titel aus dem Jahr 2020 auf der PS5 einen neuen Look bekommt.

ResetEra-Nutzer entdeckten ein interessantes neues Detail auf dem LinkedIn-Profil von Mark Pajarillo. Pajarillo ist der leitende Outsourcing-Künstler bei Naughty Dog und erwähnte in seinem Profil "The Last of Us 2: Remastered".

Das hört sich nicht so an, als wäre es der offizielle Titel des Remasters, aber es deutet darauf hin, dass eines in Arbeit ist. Natürlich sollte man diese Informationen mit Vorsicht genießen, bis etwas Offizielles von Naughty Dog kommt, aber angesichts des Erfolgs von The Last of Us: Part I können wir verstehen, warum das Unternehmen und Sony mehr von diesem Remaster-Geld haben wollen.

