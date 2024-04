Gerücht: The Finals-Entwickler Embark macht einen Game of Thrones-Titel

HQ

Der schwedische Entwickler Embark Studios ist natürlich vor allem für den letztjährigen Hit The Finals bekannt, aber wir wissen auch, dass sie den Action-Titel ARC Raiders in der Entwicklung haben.

Aber vielleicht sind sie jetzt so groß, dass sie mehr Teams haben, die Spiele entwickeln, und laut Gerüchten von Redanian Intelligence hat sich der Entwickler mit dem koreanischen Publisher Nexon zusammengetan, um ein Online-Rollenspiel zu veröffentlichen, das auf Game of Thrones basiert.

Laut der Quelle wird das Spiel zwischen der vierten und fünften Staffel spielen, wobei The Wall und Winterfell die Hauptgebiete sind, die wir besuchen werden, zumindest am Anfang. Ansonsten sind Details rar, aber das Setup wird anscheinend an Diablo Immortal erinnern.

Dies ist das erste Mal, dass wir etwas darüber hören, und wenn die Informationen stimmen, wird es wahrscheinlich ein riesiges Projekt sein. Wir raten Ihnen, die Informationen vorerst mit einer großzügigen Dosis groben Salzes zu nehmen, obwohl es sicherlich nicht unmöglich ist, dass sie wahr sind.