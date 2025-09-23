Gerücht: The Elder Scrolls VI wird Ende 2027 veröffentlicht

HQ

Auch wenn Fallout größer ist als je zuvor und Starfield auf mehr Formate zuzusteuern scheint, ist es offensichtlich The Elder Scrolls VI, auf das die Leute am neugierigsten sind, wenn es um Bethesdas Spiele geht. Aber nach der Ankündigung vor fast zehn Jahren haben wir nicht wirklich etwas gehört.

Und... Wir haben es immer noch nicht, aber der oft zuverlässige Leaker eXtas1s hat jetzt einen kleinen Leckerbissen zu bieten (danke Insider Gaming) und sagte in der neuesten Folge seiner YouTube-Show, dass das Spiel eine Veröffentlichung Ende 2027 anstrebt. Woher er die Informationen hat, wird jedoch nicht verraten, also nehmen Sie es vorerst mit einer großen Prise Salz.

Wenn er aber Recht hat, könnten wir möglicherweise gegen Ende nächsten Jahres erste Lebenszeichen sehen.