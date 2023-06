Gerücht: The Elder Scrolls VI soll 2026 erscheinen

HQ

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir, dass der Xbox-Chef selbst, Phil Spencer, erklärt hat, dass The Elder Scrolls VI frühestens 2028 auf den Markt kommen wird. Er konnte nicht einmal sagen, in welchen Formaten es veröffentlicht werden würde, da es so weit weg ist.

Überraschenderweise haben wir gestern während des Prozesses zwischen FTC und Microsoft/Activision Blizzard ein weiteres Angebot für das Veröffentlichungsjahr erhalten. Einer der Anwälte von Microsoft wollte ein Missverständnis in Bezug auf die The Elder Scrolls-Serie aufklären und sagte, dass die sechste Installation "für die Veröffentlichung im Jahr 2026 als Einzelspieler-Spiel geplant ist".

Leider scheint dieser Anwalt selbst kein Gamer zu sein, da er The Elder Scrolls VI auch als The Elder Scrolls 16 bezeichnete. Dies in Kombination mit der Tatsache, dass Spencer ein anderes Angebot (unter Eid) hatte, macht es wirklich unwahrscheinlich, dass es vertrauenswürdig ist - aber trotzdem... Hoffen wir, dass der Anwalt Recht hat, denn wir alle wollen so schnell wie möglich das nächste Spiel der Serie spielen.