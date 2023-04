Gerücht: The Elder Scrolls VI könnte Multiplayer haben

HQ

Eine Stellenanzeige bei Bethesda deutet darauf hin, dass der Multiplayer in The Elder Scrolls VI kommen könnte. Während wir gesehen haben, dass der Multiplayer in The Elder Scrolls Online und durch Mods wie Skyrim Together in das Franchise gebracht wurde, wäre dies das erste Mal, dass ein Haupteintrag in der Serie den Multiplayer ermöglicht.

Die Stellenausschreibung, die für einen Associate Level Designer gedacht ist, erfordert Erfahrung mit " einer Vielzahl von Open-World-Multiplayer-Spielen " und "The Elder Scrolls Construction Set oder GECK".

Diese beiden Dinge bestätigen nicht unbedingt, dass das Spiel Multiplayer haben wird, aber die Erwähnung von The Elder Scrolls Construction Set in Kombination mit Multiplayer-Nicken bedeutet, dass es möglich ist, dass derjenige, der diesen Job bekommt, am nächsten Elder Scrolls-Spiel arbeiten wird. Bis wir jedoch mehr Informationen haben, lohnt es sich wahrscheinlich, Ihre Aufregung niedrig zu halten.