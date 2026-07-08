Gerücht: The Elder Scrolls VI ist noch mindestens zwei Jahre entfernt.

HQ

Im vergangenen Jahr ist Bethesda zunehmend offen über die Entwicklung von The Elder Scrolls VI geworden. Obwohl keine Details bekannt gegeben wurden, machen sie keinen Hehl daraus, dass die Arbeit voranschreitet, und haben sogar ein wenig über die neue Spiel-Engine gesprochen.

Wann wird es also veröffentlicht? Wir wissen es nicht, aber obwohl es bereits 2018 angekündigt wurde, scheint es noch weit entfernt zu sein. Zumindest behauptet das der Bloomberg-Journalist Jason Schreier (über Idle Sloth); In einem Frage-und-Antwort-Gespräch sagt er, es sei mindestens zwei Jahre entfernt. Daher sollten wir nicht erwarten, dass es frühestens Ende 2028 veröffentlicht wird.

Schreier gilt allgemein als sehr zuverlässige Quelle, aber das ist noch keine offizielle Bestätigung, also nimm es vorerst mit Vorsicht. Übrigens haben wir kürzlich berichtet, dass Xbox-Chefin Asha Sharma mehr von Microsofts Einzelspieler-Spielen Xbox-Exklusive machen möchte. Wenn das passiert, könnten wir möglicherweise erwarten, dass dies auch für The Elder Scrolls VI gilt.