Gerücht: The Crew 3 könnte als Motorfest bekannt sein

Es sieht so aus, als ob Ubisoft eine kleine Änderung vornehmen und Project Orlando (was voraussichtlich The Crew 3 sein wird) als Motorfest statt einfach als The Crew 3 bezeichnen könnte. Der Bericht von Insider Gaming besagt, dass es nicht klar ist, ob sich das Spiel vollständig von der Marke The Crew entfernen wird oder ob es als The Crew: Motorfest oder etwas Ähnliches bekannt sein wird.

Es wurde jedoch klargestellt, dass Ubisoft Project Orlando Anfang 2021 intern noch als The Crew Orlando bezeichnete und dass das Spiel im Laufe seines Entwicklungsprozesses mehrmals seinen Namen geändert hat.

Ubisoft hat noch keine Erklärung oder Ankündigung in Bezug auf dieses Gerücht abgegeben, aber es wird auch in dem Bericht darauf hingewiesen, dass dieser Motorfest-Titel eine Verbindung zu The Crew 2 haben wird. Die Möglichkeit, Ihre Garage zu importieren, wird erwähnt.