Gerücht: The Coalition arbeitet an "mehreren unangekündigten Projekten"

Aaron Greenberg, der Marketingchef von Microsofts Xbox-Abteilung, hat sich kürzlich mit einem reichweitenstarken Fan-Account aus Lateinamerika getroffen, um über die internen Xbox-Entwicklerteams zu sprechen. Auszüge dieser Unterhaltung wurden anschließend geteilt, allerdings kam es dabei offenbar zu einem Missverständnis.

In einem dieser Gesprächsfetzen soll Greenberg kommentiert haben, dass die Gears-of-War-Entwickler The Coalition an "mehreren unangekündigten Projekten" arbeiten. Die Information ist nicht gesichert, da der Original-Thread inzwischen wieder gelöscht wurde. Wie die Inhaber des Accounts erklären, seien die geteilten Details nicht korrekt gewesen, da sie aus einer privaten Unterhaltung stammen.

Gears 5 wurde 2019 veröffentlicht und deshalb wird es niemanden überraschen, falls das Team in naher Zukunft ein neues Projekt ankündigt. Gears 6 wäre unserer Meinung nach naheliegend, aber es gibt auch andere Gerüchte, die Arbeiten an einer neuen Marke andeuten.