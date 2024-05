Gerücht: "Temporäres" Persona 6 -Logo durchgesickert

Atlus ist eines der Unternehmen, das seinen Veröffentlichungsplan am besten organisiert, selbst in der japanischen Industrie. Im Jahr 2023 veröffentlichten sie die Etrian Odyssey Collection, ein Paket, in dem alle drei Spiele neu gemastert wurden, und Persona 5 Tactica, ein neues Spin-off ihres weltweit beliebtesten Titels. Aber 2024 scheint noch besser zu werden, mit dem bereits veröffentlichten Hit Persona 3 Reload, dem bevorstehenden Shin Megami Tensei V: Vengeance und Metaphor: ReFantazio im Oktober. Alle drei Hauptserien werden in diesem Jahr neu (oder erstmalig) veröffentlicht, aber was bringt die Zukunft?

Offensichtlich sind alle Augen und Ohren der Presse und der Spieler auf die hypothetische Ankündigung von Persona 6 gerichtet. Atlus hat sich zum nächsten großen Teil der JRPG-Serie strikt bedeckt gehalten, aber in den letzten Jahren haben wir ein paar Hinweise darauf gehört, was P-Studio vorbereiten könnte, sowie die eine oder andere Verzögerung. Das meiste davon stammt von Benutzer Midori, der sich zur wichtigsten inoffiziellen Quelle für Nachrichten und Exklusivitäten rund um Sega und Atlus entwickelt hat. Vor ein paar Wochen hat er bereits vorausgesehen, dass die vorherrschende Farbe für das nächste Persona-Spiel Grün sein wird, und mit dem gestrigen Leak scheint er dies zu bestätigen.

Dank eines Beitrags von ihm auf X kennen wir jetzt ein Logo (vorläufig, wohlgemerkt) für Persona 6, das auch der erste echte Beweis dafür ist, dass das Spiel existiert. Es besteht aus einem Buchstaben "p", der über eine Zahl sechs auf grünem Hintergrund gelegt ist, die Sie unten sehen können:

Erst diese Woche wurde bestätigt, dass Katsura Hashino (Director der meisten großen JRPGs von Atlus) und Shigenori Soejima (Character Designer) auf dem SGF 2024 anwesend sein werden, um über Metaphor: ReFantazio zu sprechen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sie bei Geoff Keighleys Show irgendetwas über Persona 6 erwähnen werden, und sie werden wahrscheinlich bis Dezember warten, bei einer eigenen Veranstaltung oder bei den Game Awards, um uns (hoffentlich) die erste offizielle Ankündigung von Persona 6 zu zeigen.