Gerücht: Telltale Games hat ein unangekündigtes Spiel in Arbeit

Telltale Games gab kürzlich bekannt, dass es nicht nur die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 auf die Unreal Engine 5 verlagert, sondern auch unsere Rückkehr nach Fabletown ins nächste Jahr verzögert.

Unter diesen beiden Details befand sich ein dritter, ebenso interessanter Leckerbissen, da IGN berichtete, dass Telltale Games neben The Wolf Among Us 2 und The Expanse ein drittes Spiel in Entwicklung hat.

Es scheint jedoch, dass dieses Spiel sehr früh in der Entwicklung ist, weshalb wir wahrscheinlich noch nichts darüber gehört haben. Da The Wolf Among Us 2 auf 2024 verschoben wird, erwarten Sie nicht, dass dieses Mystery-Spiel in absehbarer Zeit erscheinen wird.

Was denkst du, könnte das dritte Spiel von Telltale sein?