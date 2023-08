Gerücht: Tekken 8 startet im Januar

HQ

Während Geoff Keighley die Erwartungen an die Gamescom Opening Night Live-Show heute Abend bereits gedämpft hat, indem er ankündigte, dass sie hauptsächlich aus bereits angekündigten und bestehenden Spielen bestehen wird, ist eine der Ankündigungen, die wir erhalten könnten, das offizielle Veröffentlichungsdatum für Tekken 8.

Wir sagen dies, da jetzt "Insider" und Leaker zu X gegangen sind, um zu erklären, dass der Kampfspieltitel bereits am 26. Januar 2024 debütieren wird.

Da es sich um ein Gerücht handelt, sollten wir diese Informationen mit einem gewissen Maß an Vorsicht genießen, aber wenn man bedenkt, dass wir in der Vergangenheit unzählige Ankündigungen zu diesem Titel gesehen haben und bereits ein paar verschiedene Betas erlebt haben, fühlt es sich so an, als ob es wahrscheinlich an der Zeit ist, dieses Spiel tatsächlich in die Hände der Verbraucher zu bringen, und ein Start im Januar wird genau das erreichen.