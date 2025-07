Gerücht: Techland arbeitet an einem Call of Juarez-Titel

HQ

Die Zeiten sind hart für alle in der Branche und selbst ein relativ erfolgreiches Unternehmen wie Techland in Polen ist nicht vor Schließungen und Entlassungen sicher, und erst neulich haben wir Ihnen von zwei Projekten erzählt, die leider nie das Licht der Welt erblicken werden.

Zum Glück haben sie mehr als das in ihrer Pipeline. Neben dem Spin-off Dying Light: The Beast scheinen sie auch an einem Western-Abenteuer in einer beliebten Serie zu arbeiten, so das glaubwürdige Insider Gaming. Wenn Sie Ihre Spielhistorie kennen, könnten Sie vermuten, dass es sich um Call of Juarez handelt. Das Original wurde 2006 veröffentlicht und war wirklich gut, und der Nachfolger Call of Juarez: Bound in Blood lieferte ebenfalls eine brutale Interpretation der Western-Ära, die erstmals mit Red Dead Redemption zu tun hatte.

Dann verlor Techland den Fokus und ließ Call of Juarez: The Cartel in der Gegenwart spielen, und das Spin-off Call of Juarez: Gunslinger hatte eine völlig andere Richtung.

Ubisoft hat die Vorgänger veröffentlicht und ob sie noch beteiligt sind, ist nicht bekannt. Dieselbe Quelle sagt auch, dass das Spiel mit der Unreal Engine 5 und nicht mit Techlands eigener Spiel-Engine entwickelt wird.

Wir drücken die Daumen, dass es eher früher als später zu einer Ankündigung kommt.