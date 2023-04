Gerücht: Tango Gameworks macht ein JRPG

HQ

Tango Gameworks stieß Anfang des Jahres auf Gold, als sie Hi-Fi Rush heimlich veröffentlichten, was unglaublich populär wurde. Aber das war so etwas wie ein seltener Vogel, da sie hier vor allem für die Horror-fokussierten The Evil Within und Ghostwire Tokyo bekannt sind.

Der Reddit-Leaker eXtas1s behauptet jedoch, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass der japanische Entwickler seine Flügel ausbreitet. Ihre Quellen, die zumindest einigermaßen vertrauenswürdig zu sein scheinen, behaupten, Tango Gameworks arbeite derzeit an einem JRPG, das in einem neuen Universum spielt.

Wenn Sie ihre Horrorspiele wirklich lieben, besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie auch etwas machen, das Ihnen gefällt, da sie angeblich auch an einem zweiten Titel arbeiten. Da Tango Gameworks das erste (und einzige) japanische Studio von Microsoft ist, konnten wir uns durchaus vorstellen, dass sie versuchen, ihr Publikum durch die Entwicklung eines JRPGs zu erweitern und gleichzeitig eine Lücke zu schließen, wenn es um die First-Party-Titel von Xbox geht.

Bis zu mehr Informationen, nehmen Sie all dies mit einer ganzen Menge Salz.