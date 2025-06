Gerücht: Take Two lehnte Dan Housers erste drei GTA VI-Skripte ab, was ihn zum Rücktritt veranlasste

HQ

Wir alle wissen, dass sich Grand Theft Auto VI um die Kleinganoven und Bankräuber Jason Duval und Lucia Caminos drehen wird, die nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis ein karges Leben in Vice City führen, und wir wissen jetzt aus mehreren Quellen, dass sich das Spiel seit etwas mehr als sechs Jahren in der Entwicklung befindet. Aber was ist davor passiert, was hat Rockstar vor 2019 mit GTA VI gemacht? Laut dem Leaker schrieb Fravilys Script Supervisor Dan Houser drei verschiedene Drehbuchvorschläge, die alle vom Verlag Take Two abgelehnt wurden, was ihn letztendlich dazu veranlasste, das Studio zu verlassen. Die erste Story-Idee von Dan Houser drehte sich um drei toughe alte Männer in einer düsteren, nach Noir duftenden Detektivgeschichte, die Take Two ablehnte, weil sie der Meinung waren, dass die Geschichte "zu düster" sei.

Der zweite Vorschlag drehte sich (wie wir 2019 berichteten) um eine FBI-Agentin und einen männlichen Drogenschmuggler in Vice City in den späten 80er Jahren, was Take Two Gerüchten zufolge ebenfalls ablehnte. Anscheinend hat Take Two im Herbst 2016 die Idee einer Dark-Noir-Detektivgeschichte mit drei verschiedenen Protagonisten verworfen, was bedeutet, dass Rockstar viele Jahre lang versucht hat, die "richtige" Geschichte für die lang erwartete sechste zu finden, bevor man sich schließlich für Lucia & Jason entschieden hat.