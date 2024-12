Gerücht: Switch 2 wird sehr früh 2025 enthüllt

HQ

Exakt zwei Wochen bis 2024, und dass Nintendo gerade jetzt, während die Menschen mit Weihnachtseinkäufen und anderen Vorbereitungen voll ausgelastet sind, die Switch 2 ankündigen soll, erscheint mehr als unwahrscheinlich.

Das heißt, es könnte nicht mehr lange dauern, bis wir es doch noch zu sehen bekommen. Nintendo hat bereits erklärt, dass die Konsole bis zum 31. März gezeigt wird, aber wir wissen nicht, wann. Jetzt sagt GamesIndustry.biz-Chef Chris Dring jedoch auf dem GI Microcast, dass er Berichte gehört hat, dass die Switch 2 kurz nach Neujahr vorgestellt werden könnte.

Dring weist jedoch darauf hin, dass es sich um vage Informationen handelt, und fügt hinzu, dass "es sich um Geschwätz handelt", sodass niemand denkt, dass es in Stein gemeißelt ist. Wenn man bedenkt, dass er es immer noch erwähnt, eine Person ist, die normalerweise über diese Dinge Bescheid weiß, und dass wir wissen, dass viele von Ihnen neugierig sind, was Nintendo vor sich hat, fühlt es sich dennoch angemessen an, darüber zu informieren.

Was denkst du, wird das neue Gaming-Jahr mit einem Blick auf Switch 2 beginnen?