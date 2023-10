Gerücht: Switch 2 wird in zwei Versionen auf den Markt kommen

HQ

Es ist noch nicht klar, wann Nintendo uns sagen wird, wie der neue Switch-Nachfolger aussehen und funktionieren wird, aber wir glauben, dass es bald sein wird, mit einem erwarteten Start im Jahr 2024.

Die Gerüchte werden immer detaillierter, und ein Insider, der zuvor genaue Details über das Team Ninja-Spiel Rise of the Ronin durchsickern ließ, enthüllt jetzt mehr über die Konsole. Via WCCFTech SoldierDelta sagt, dass der Switch 2 (oder wie auch immer er heißen wird) in zwei Versionen erhältlich sein wird. Eine ist eine Standardausgabe mit einem Preis von 449 US-Dollar, die andere ist rein digital mit einem niedrigeren Preis von 399 US-Dollar. Dies ist die gleiche Strategie, die Sony für die PlayStation 5 gewählt hat.

Darüber hinaus sagt derselbe Insider, dass Nintendo einen Starttermin am 24. September 2024 anstrebt, was im Einklang mit früheren Berichten steht, aber Nintendo hat Berichten zufolge ein Backup-Datum am 3. November.

All dies ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da es sich schließlich um unbestätigte Informationen handelt.

Welche Switch 2 würdest du kaufen wollen?