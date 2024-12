Gerücht: Switch 2 Joy-Cons in durchgesickertem Video gezeigt

HQ

Das Weihnachtsfest naht, und Nintendo hat die Switch 2 noch immer nicht enthüllt. Diese Konsole hatten sie zu Beginn des Jahres angekündigt, bis spätestens zum 31. März vorzustellen. Ob sie tatsächlich noch vor Weihnachten gezeigt wird, bleibt ungewiss. Es ist leicht vorstellbar, dass Nintendo die Verkäufe der aktuellen Switch nicht beeinträchtigen möchte, indem sie während des Weihnachtsgeschäfts über den Nachfolger sprechen.

Die Entwicklung geht jedoch weiter und die Zahl der Lecks scheint immer häufiger zu werden. Jetzt wird auf Reddit ein Video in gewohnt schlechter Leak-Qualität geteilt, in dem wir uns die neuen Joy-Cons des Geräts ansehen können, die dem Original sehr ähnlich zu sein scheinen (wie es viele Gerüchte gibt). Angenommen, es ist echt, scheint es, dass sie dieses Mal mit Magneten am Gerät befestigt werden, was auch gemunkelt wurde.

Die Person, die das Video durchgesickert hat, sagt, dass Nintendo nicht die Zeit hat, genügend Einheiten für einen Start im März herzustellen, und es scheint, dass es nicht vor Sommer oder sogar Herbst 2025 veröffentlicht wird.

Danke, Neogaf,