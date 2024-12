Gerücht: Switch 2 erscheint zusammen mit einem neuen Mario Kart

HQ

Mario Kart 8 ist, wie einige von euch vielleicht wissen, Nintendos zweitmeistverkauftes Spiel aller Zeiten. Ein Riesenerfolg, der nur von Wii Sports übertroffen wird. Aber trotz verschiedener Neuveröffentlichungen ist es schwer zu leugnen, dass Mario Kart 8 langsam in die Jahre gekommen ist, und ehrlich gesagt, wäre ein brandneues Spiel nicht unwillkommen - etwas, das tatsächlich auf dem Weg ist, Realität zu werden.

Es mag ein bisschen weit hergeholt erscheinen, aber unter den Zubehörteilen, die kürzlich durchgesickert sind, befindet sich auch ein Lenkrad in der Mischung. Das erinnert mich natürlich sofort an das Spiel, das zusammen mit einem neuen Mario Kart-Spiel für die Wii veröffentlicht wurde.

Anfang Dezember deutete ein bekannter Nintendo-Insider auch an, dass ein neues Mario Kart-Spiel für die Switch 2 in Entwicklung ist, was den Spekulationen noch mehr Gültigkeit verleiht. Ob wir Mario Kart 9 beim Start der Konsole oder etwas später sehen werden, bleibt abzuwarten.

Hoffst du auf ein neues Mario Kart?